Мобильные госпитали-родеры при стационарах начали принимать больных с COVID-19

Москва разворачивает дополнительные мощности для борьбы с коронавирусной инфекцией. Госпитали на базе больниц № 67 имени Л.А. Ворохобова и № 52, Медицинского комплекса в Коммунарке, Института скорой помощи имени Склифосовского, Инфекционной больницы № 2 и других клиник уже начали принимать пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Временные госпитали-родеры на территориях крупнейших московских клиник построены весной и были зарезервированы на случай неблагоприятного развития эпидемиологической обстановки. В настоящее время часть из них уже начали принимать пациентов с COVID-19, в их числе госпитали на базе больниц №67 имени Л.А. Ворохобова и №52, Медицинского комплекса в Коммунарке, Института скорой помощи имени Склифосовского, Инфекционной больницы №2 и других клиник», — рассказала вице-мэр.

Госпитали-родеры — это временные клиники для лечения и наблюдения пациентов с коронавирусом. Они размещены таким образом, чтобы врачам было максимально удобно транспортировать пациентов из ковид-корпусов стационаров, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Все койки обеспечены кислородом, в помещениях созданы все условия для комфортного пребывания больных и безопасной работы медиков. Госпитали отапливаются от тепловой сети больниц или от электричества. Каждая палата оборудована санузлом и телевизором.

Всего в Москве порядка пятидесяти временных госпиталей на территории 16 городских больниц. Общая мощность объектов составляет около 3 тысяч коек. Разворачиваемые койки позволяют оперативно принимать необходимые меры по увеличению мощности для лечения пациентов с коронавирусом, не задействуя при этом мощности стационаров, оказывающих экстренную и плановую помощь.

В столице сформирован достаточный резервный коечный фонд, включающий как временные госпитали на территории городских стационаров, так и коечные мощности в ледовом дворце «Крылатское», конгрессно-выставочном центре «Сокольники», АТЦ «Москва» и павильоне №75 на ВДНХ. Они уже начали прием пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция.

Временные госпитали не отличаются по своим возможностям от полноценной коронавирусной клиники. Все новые госпитали включены в городскую сеть, а диспетчеры скорой могут видеть загрузку в режиме «онлайн».

Планировка помещений таких госпиталей учитывает все требования эпидемиологической безопасности — в них оборудованы санпропускники и шлюзы. Кроме того, предусмотрены оборудованные палаты, процедурные, помещения для персонала, медицинское оборудование для подачи кислорода, помещения для хранения материалов и средств защиты.