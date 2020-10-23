Более 600 тысяч детей привились от гриппа в Подмосковье

Прививки от гриппа сделали уже более 600 тысяч детей в Подмосковье, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Ее цитирует РИАМО в пятницу, 23 октября.

«С начала прививочной кампании вакцинацию прошли уже 57 процентов от запланированного на этот год количества детей. Это и малыши до семи лет, и школьники, и студенты. Всего в этом году мы планируем привить от гриппа более миллиона детей», — сказала Стригункова.

Кампания по вакцинации от гриппа стартовала в Подмосковье 7 сентября. Всего запланировано вакцинировать более 4,5 миллиона жителей. Прививки делают отечественными препаратами «Совигрипп», «Флю-М» или «Гриппол плюс».

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что прививку от гриппа лучше всего делать во второй половине августа или в сентябре, когда еще нет подъема заболеваемости.