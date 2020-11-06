Власти призвали москвичей не передвигаться по городу без необходимости

Власти призвали москвичей, переведенных на режим удаленной работы, не передвигаться по городу на общественном и личном транспорте без необходимости. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, передает Sputnik.

Чиновник объяснил, что в Москве не лучшая эпидемиологическая ситуация и число новых случаев заражения растет.

Вице-мэр столицы Анастасия Ракова рекомендовала горожанам оценить, возможно ли отложить посещение массовых мероприятий и походы в торговые центры до улучшения ситуации, и напомнила о важности носить маски, передает ТАСС.