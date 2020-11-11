Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью COVID-19

Самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения — на Ямале, в Горном Алтае, Москве, Калмыкии, Магаданской области и Туве. Эти регионы назвала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

По ее словам, показатель распространения коронавируса превышен в 35 регионах страны, ситуация продолжает осложняться.

За последние сутки коронавирус выявили у 19 851 человека в 85 регионах России, выздоровели 18 616 человек, умерли 432. С начала пандемии выявлено 1 836 960 случаев коронавируса в 85 регионах, 31 593 летальных исхода 1 369 357 выздоровлений.