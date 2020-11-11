В России задумали продлить новогодние каникулы на две недели

В связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса в России предложили продлить новогодние каникулы на две недели. С такой инициативой обратилась в правительство партия «Коммунисты России», передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Председатель ЦК партии Максим Сурайкин в своем обращении предложил объявить выходные до 24 января и использовать при этом весенний опыт 2020 года — когда вынужденные выходные оплачивались россиянам как рабочие дни. По мнению представителей партии, такая мера позволит защитить здоровье населения, избежать переполнения стационаров, а также замедлить распространение инфекции, что позволит выиграть время для распространения вакцины.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал россиянам провести новогодние праздники дома из-за пандемии коронавируса. Глава ведомства Анна Попова рекомендовала проводить каникулы и на свежем воздухе, если это можно сочетать, — к примеру, поехать на дачу.

В России с начала пандемии выявили свыше 1,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. Большинство пациентов — 1,3 миллиона — выздоровели, свыше 30 тысяч человек умерли.

В конце марта президент России Владимир Путин из-за распространения коронавируса объявил дни с 30 марта по 5 апреля нерабочими с сохранением за работниками заработной платы и рабочих мест. Затем российский лидер продлил нерабочие дни до 11 мая.

Правительство в октябре определило праздничные выходные дни в 2021 году. Так, январский отдых продлится десять дней — с 1 по 10 число (пятница-воскресенье).