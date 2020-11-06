Роспотребнадзор посоветовал россиянам провести новогодние праздники дома

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам провести новогодние праздники дома из-за пандемии коронавируса. Об этом она рассказала в эфире канала «Россия 1», передает РИА Новости.

Попова подчеркнула, что каникулы следует провести дома и на свежем воздухе, если это можно сочетать. Она порекомендовала россиянам уехать на дачу, за город. Глава ведомства также отметила, что при пересечении границ можно попасть на карантин в другой стране.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн назвал два сценария развития эпидемии коронавируса после новогодних праздников. По его словам, если россияне будут соблюдать во время каникул противоэпидемические меры, то тогда мы сможем остановить распространение заболевания. При этом он рассказал, что, если жители России «пойдут в разгул» и будут общаться без соблюдения предосторожностей, тогда в 2021 году страну будет ожидать новый всплеск коронавируса.

За последние сутки в России выявили рекордные 20 582 новых случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 378 летальных исходов, 16 955 выздоровлений. С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 733 440 заражений, 29 887 летальных исходов и 1 296 124 выздоровления.