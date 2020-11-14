Путешествия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Российский врач дал неутешительный прогноз по коронавирусу
Вирусолог назвал способных избежать тяжелой формы COVID-19 людей
В Карабах отправилось еще 20 российских Ил-76 с миротворцами
Познер отреагировал на критику его слов о «фашистских чертах» СССР
Суд отказал сторонникам Трампа в требовании не учитывать голоса в Пенсильвании
Россиян призвали молчать из-за коронавируса
Трамп прокомментировал возможность введения карантина в США
Трамп назвал срок появления американской вакцины от COVID-19 в широком доступе
В США сообщили о победе Трампа в Северной Каролине
Лукашенко высказался о передаче власти своим сыновьям
Новости партнеров

В ВОЗ дали советы путешественникам для поездок в период пандемии коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан дала советы путешественникам в период пандемии коронавируса. Видеозапись размещена в официальном аккаунте ВОЗ в Instagram.

Сваминатан предостерегла от нежелательных поездок в период эпидемии коронавируса. Однако, если перемещения необходимы, нужно соблюдать несколько правил.

«Первый вопрос, который нужно себе задать: действительно ли мне необходимо поехать? Обязательно ли это? Если да, то нужно минимизировать риски», — предупредила она и призвала сохранять дистанцию в самолете, поезде или автобусе.

«Если вы находитесь в автобусе или машине, где вы можете открыть окна, или даже в поезде, держите окна открытыми для того, чтобы была вентиляция. Постоянно носите маску», — добавила эксперт. Сваминатан порекомендовала носить с собой дезинфицирующее средство, часто мыть руки с мылом. По ее словам, людям с кашлем или температурой, а также недомоганием стоит отменить поездку.

Она также призвала отмечать приближающиеся праздники в кругу семьи и свести к минимуму встречи с другими людьми, так как это «всегда увеличивает риск заражения».

13 ноября ВОЗ зафиксировала очередной рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки: 628 136 пациентов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эпидемиолог назвал главную особенность бессимптомных носителей COVID-19
В ВОЗ раскрыли способ борьбы со стрессом в период пандемии COVID-19
ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заражений коронавирусом за сутки
Путешествия
Путешествия00:0611 ноября

«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»

Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
00:56Сегодня

Пьяная пассажирка устроила дебош в российском аэропорту и пригрозила вызвать ФСБ

23:4013 ноября

Россия возобновит авиасообщение с Сейшелами и Эфиопией

20:0613 ноября

Переполненный отдыхающими в ноябре пляж в Сочи попал на видео и удивил россиян

Путешествия00:01 7 ноября

«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»

Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
18:5213 ноября

Российский пилот объяснил необходимость держать ремень безопасности пристегнутым

21:5713 ноября

Отдохнувший в Турции россиянин сравнил отель с курятником и пожаловался на побои

18:2413 ноября

Мужчина трижды пытался ослепить пилотов пассажирских самолетов лазером и попался

Путешествия00:0125 октября

Пена дней

Помолвка с дядей, инцест и вдовство в 15 лет. Что творилось в легендарном дворце королей Португалии
17:1913 ноября

Европа признала запрет на полеты бесполезной мерой в борьбе с коронавирусом

16:3113 ноября

Россияне дикарями отправились в Турцию без обратного билета и поделились опытом

15:1913 ноября

Пассажир самолета потрогал рядом сидевшую женщину за грудь и пошел под суд

Россия
Власти Москвы заказали бронированный пикап с мигалками за 25 миллионов
Путин постановил ввести в действие секретный план обороны России
«Жена-мусульманка уже не гарантия счастья»
 
Ученый перечислил проблемы тестирования на коронавирус в России
«Температура плясала как неугомонная»
Чего ждать, если заразишься COVID-19: дневник российского пациента из «красной зоны»
Самолет с десятками спасенных из тюрем Сирии детей приземлился под Москвой
Все материалы
Мир
Россия потребовала вывода иностранных боевиков из Карабаха
Реджеп ЭрдоганИ целого моря мало
Турция бросает вызов Европе. Зачем Эрдоган разжигает конфликт с Грецией в Средиземном море?
Трампа уличили в прекращении работы на посту президента из-за спора о выборах
Уйти по-американски
Трамп проигрывает выборы, но не сдается. Что ждет его дальше?
Россия отказалась «бегать со шприцом» за дипломатами в ООН
Джо БайденБайден начал подготовку к вступлению в должность президента США
Трамп не признает поражения, надеясь на победу в суде
Китай поздравил Байдена с победой на выборах
Все материалы
Бывший СССР
«Подбежал к раненому, а в нас гранату бросили»
Протестующие белорусские врачи — о борьбе с пытками, репрессиями и коронавирусом
Борьба на истощение
Лукашенко впервые назвал протестующих рабочих террористами. Чего он добивается?
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Все материалы
Экономика
«Газпром» рассказал о планах по «Северному потоку-2»
«Газпром» стал продавать меньше газа
Поколение выживших
Россия пережила лихие 90-е, кризисы и войны. Как беды сделали россиян сильнее?
Забрать свое
Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?
Все материалы
Силовые структуры
Мэра Томска задержали на основании материалов ФСБ
«Убили тюремщика и сбежали»
В 90-х воровские бунты прокатились по всей России. Как их усмирял тюремный спецназ?
Стала известна возможная причина задержания мэра Томска
Мэра Томска задержали
«Пытали, зарезали и забрали товар»
 
Российский заключенный попался на подготовке убийства сотрудника ФСБ
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Найден способ предотвратить осложнения от коронавируса
«Приблизим час нашего торжества»
 
Samsung представила рекордный процессор
Армянские Су-30 назвали бесполезными в войне с Азербайджаном
Коронавирус стал менее опасным и лучше излечимым
Все материалы
Спорт
Бойца MMA Харитонова избили
«У него кирпичи вместо кулаков!»
Как самый грязный бой в истории бокса довел бойцов до тюрьмы и самоубийства
«Барселона» лишится десятков миллионов евро с уходом Месси
Десятки звезд поддержали Артема Дзюбу после скандала с интимным видео
Но футболист потерял место в сборной России и капитанскую повязку в «Зените»
Новый Хабиб предложил «полетать» чемпиону UFC Адесанье
Партнерский материал
«Эль-класико» по-британски
«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»: на кого ставить, когда матч и где смотреть
Футболиста АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании
Все материалы
Культура
Моргенштерн поддержал Дзюбу и удивился негодованию по поводу личных сливов
Страна шпионов, царей и олигархов
Голливуд опять снимает кино и сериалы про плохих русских. Кому нужен новый миф о страшной России?
Описаны отличия пропаганды США и СССР
Последнее прощай
Водка, ошибка и мертвые души: каким получился последний фильм Ефремова перед смертельным ДТП
Названа причина популярности «плохих русских» в голливудском кино
Иван Вырыпаев«Мы покажем путь, которым можно пойти в случае катастроф»
Иван Вырыпаев о том, что творится с российским театром из-за коронавируса
Сергей Лазарев разделся в поддержку Артема Дзюбы
Все материалы
Интернет и СМИ
Порнозвезда умерла от передозировки наркотиков
«Нам нужно бежать в два раза быстрее»
Как российский интернет пережил коронавирус и что ждет его дальше?
Познер назвал недостатки избирательной системы США
Пострадавшим от коронавируса россиянам помогут по-новому
«Ничего страшного, если над тобой смеются»
Умер Михаил Жванецкий — легендарный сатирик, который знал о России все
Михаил Галустян прокомментировал слухи о банкротстве
«Осторожно! Детей не задавите!»
Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
Все материалы
Ценности
«Модный приговор» призвал россиян бросить «старинную советскую привычку» в одежде
Россияне потратили почти 20 миллиардов рублей за один день распродажи
«Классическая американская красавица»
Из учительницы в первую леди США: чем известна жена Джо Байдена и почему все боготворят ее стиль
Во внешнем виде Трампов и Байденов нашли отличие во взглядах на коронавирус
Видео с Ивлеевой для российского Vogue вызвало споры среди зрителей
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Велосипедист упал на огромный кактус и попал в больницу с тысячей колючек в теле
Одинокая старушка два дня ела землю из горшка после падения и травмы
Пара сбросила 90 килограммов и поделилась секретом похудения без строгих диет
Гиена похитила детеныша леопарда и попала на видео
Оливера ЧирковичПервая пантера
Как двухметровая красотка-баскетболистка попала в банду, награбила миллионы и сбежала из тюрьмы
Все материалы
Появились первые фотографии нового Nissan Qashqai
Кросс-купе Geely Tugella в фактах и фотографиях
Все, что известно о новом китайском кроссовере для России, и даже немного больше
Toyota задумала переделать седан Crown в кроссовер
Старые и редкие японские машины Москвы
Фотрепортаж с JDM-тусовки Rotten Rice Meet
Volvo стала сбрасывать автомобили с 30-метровой высоты
Неизвестные «Форды» из ЮАР, о которых и не мечтала Европа
Машины Черного континента, которые пришлись бы впору в Великобритании и смогли бы завоевать США
Один из первых ВАЗ-2101 теперь стоит как три Lada Granta
Все материалы
Дом
Обозначен срок снижения спроса на жилье в России
Дверь в никуда
В России продлили льготную ипотеку. Чем сейчас опасна покупка квартиры?
Определены быстро дорожающие типы квартир в Москве
Голова кругом
Зачем в мире строят круглые дома, отели и острова?
Российский ветеран подарил квартиру внучке и оказался под угрозой выселения
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Порноактер-гей испортил соседям жизнь
Все материалы
Нацпроекты
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Все материалы