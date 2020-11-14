В ВОЗ дали советы путешественникам для поездок в период пандемии коронавируса

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан дала советы путешественникам в период пандемии коронавируса. Видеозапись размещена в официальном аккаунте ВОЗ в Instagram.

Сваминатан предостерегла от нежелательных поездок в период эпидемии коронавируса. Однако, если перемещения необходимы, нужно соблюдать несколько правил.

«Первый вопрос, который нужно себе задать: действительно ли мне необходимо поехать? Обязательно ли это? Если да, то нужно минимизировать риски», — предупредила она и призвала сохранять дистанцию в самолете, поезде или автобусе.

«Если вы находитесь в автобусе или машине, где вы можете открыть окна, или даже в поезде, держите окна открытыми для того, чтобы была вентиляция. Постоянно носите маску», — добавила эксперт. Сваминатан порекомендовала носить с собой дезинфицирующее средство, часто мыть руки с мылом. По ее словам, людям с кашлем или температурой, а также недомоганием стоит отменить поездку.

Она также призвала отмечать приближающиеся праздники в кругу семьи и свести к минимуму встречи с другими людьми, так как это «всегда увеличивает риск заражения».

13 ноября ВОЗ зафиксировала очередной рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки: 628 136 пациентов.