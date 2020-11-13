В ВОЗ раскрыли способ борьбы со стрессом в период пандемии COVID-19

Стресс и беспокойство в период пандемии — нормальное явление. Для борьбы с ними стоит придерживаться распорядка дня, здорового питания и физической активности. Такой способ раскрыли в ВОЗ, пишет РИА Новости.

Отмечается, что причиной такого состояния становится неизвестность и неопределенность, с которыми сталкиваются люди в период эпидемий. К страху перед заражением добавляются и новые ограничения, которые вводятся по мере распространения инфекции и затрудняют передвижение.

По словам специалистов, особо уязвимыми оказались люди с уже имеющимися расстройствами психики и зависимостями. «Важно придерживаться регулярного распорядка дня, например вставать и ложиться спать в одинаковое время каждый день, регулярно питаться здоровой пищей, регулярно заниматься спортом, выделять время на работу и время на отдых, а также уделять время тому, что вам нравится», — посоветовали в ВОЗ.

Ранее российский врач-психиатр Александр Федорович назвал коронавирус пусковым механизмом для усугубления психических расстройств. Например, Из-за эпидемии могут возникнуть тревожные, бредовые расстройства и обсессивно-компульсивное расстройство, вызванные необходимостью часто мыть руки.