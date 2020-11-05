Главный врач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников нашел способ «не стать легкой добычей коронавируса». Свои советы доктор опубликовал в Instagram.

«Люди в возрасте группы риска обычно имеют серьезный избыточный вес», — написал доктор и порекомендовал тем, у кого он есть, сбросить 10-15 килограммов. Он также призвал двигаться и ежедневно заниматься физическими упражнениям. «Ничто так не стимулирует иммунитет, как физическая нагрузка!» — отметил Мясников.

Телеврач посоветовал заниматься закаливанием, соблюдать санитарно-гигиенические меры, избегать толпы и держать дистанцию. Кроме того, по его мнению, необходимо принимать ровно столько лекарств, чтобы держать артериальное давление, уровень холестерина и сахара «в узде».

В последнем пункте Мясников обратил внимание на то, что стопроцентной эффективной лекарственной профилактике не существует, однако существуют «вспомогательные средства». «Цинк, витамин С и витамин D, может, и не окажут такой пользы, но уж точно не навредят», — заключил доктор.

Ранее Мясников рассказал о том, как укрепить иммунитет в сезон простуд. По словам врача, «хороший иммунитет» может быть только у человека, который ведет здоровый образ жизни. Среди факторов, которые негативно влияют на иммунную систему, Мясников перечислил злоупотребление алкоголем, недосып, хронические инфекции, стресс, нерациональное питание и курение.