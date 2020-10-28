Доктор Мясников отсоветовал россиянам делать КТ

Многие россияне стремятся сделать КТ (компьютерную томографию) при первых подозрениях на коронавирус, однако при невысокой температуре процедуру можно не проходить. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников. Он отсоветовал делать КТ при определенной температуре.

«Когда я работал в Африке, у местного черного населения было поверье, что рентген — это лечебный метод», — отметил доктор. По словам специалиста, человек мог подойти и попросить сделать рентген без какой-либо причины.

Мясников подчеркнул, что похожая ситуация происходит с КТ в России. «У нас такая же святая вера в КТ. Они считают, что КТ — это лечебная процедура. Это диагностическая процедура», — подчеркнул врач.

По словам ведущего, многие россияне, в том числе «самые адекватные и мужественные», при малейшем повышении температуры и потере обоняния бегут делать КТ. «Все подступы к врачам, к больницам, к поликлиникам забиты людьми, которым медицинская помощь вообще не нужна. Это запуганные люди», — добавил он.

Из-за перегрузки медицинских учреждений меньше ресурсов остается на действительно больных людей, которым нужна помощь.

Ранее Мясников высказался по поводу полицейских, которые задерживают людей без масок в период пандемии. Он подчеркнул, что закон всегда нужно выполнять, но несмотря на это, телеведущему было стыдно наблюдать за действиями полицейских.