Доктор Мясников пристыдил задерживающих женщин без масок полицейских

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников высказался по поводу полицейских, которые задерживают людей без масок в период пандемии. Свои размышления по этому поводу он опубликовал в Telegram-канале.

Доктор написал, что неоднократно видел в соцсетях ролики, в которых силовики пытались посадить в машину женщин, отказывающихся носить медицинскую маску в общественных местах. «Пару дней назад подобные кадры также были в интернете: двое здоровяков в форме запихивали в микроавтобус девушку в розовой куртке — опять же за то, что отказывалась надеть маску», — отметил Мясников.

По словам главврача московской больницы, закон всегда нужно выполнять, а приказы начальства не должны обсуждаться — так устроено общество. Несмотря на это, телеведущему стыдно наблюдать за действиями полицейских.

«Сказано носить — значит, носить. Да, власть должна настаивать на исполнении своих указаний, иначе какая эта власть?! Только почему мне стыдно на это смотреть?! И мне ли одному?» — задался вопросом Мясников.

Ранее врач прокомментировал призыв МИД России воздержаться от поездок по популярным туристическим направлениям без острой необходимости.