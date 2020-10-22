Доктор Мясников назвал разницу между чиновниками и врачами

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников порассуждал на тему того, в чем заключается разница между медиками и чиновниками. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению телеведущего, для представителей обеих профессий важно спасти людей. Однако медиков он считает людьми, которые «видят сущность процесса» и «понимают наличие баланса между желаемым и возможным».

«Он [медик] должен бороться за жизнь каждого, но привык к тому, что часто процессы идут независимо от его усилий. Его графики и прогнозы не влияют на сиюминутную ситуацию», — заявил Мясников.

В то же время чиновник, по мнению главврача столичной больницы, обязан предпринимать конкретные действия в «данный конкретный момент». Из-за нехватки времени ему необходимо в кратчайшие сроки выбирать меры противодействия коронавирусной инфекции, при этом его арсенал весьма скуден.

«Он не может разбираться, эффективны маски или нет, помогают ли перчатки и насколько поможет изоляция… Ему надо сегодня, сейчас решить проблему с больничными койками, с распространением инфекции. И он решает, исходя из своих возможностей, часто ограниченных с медицинской точки зрения, но единственно для него возможных», — отметил Мясников.

Телеведущий добавил, что чиновник не может не предпринимать никаких мер, потому что в этом случае бездействие будет приравнено к должностному преступлению.

«Понимая это, медики говорят: давайте разработаем долгосрочный план, стратегию, чтобы сегодняшние пожарные усилия не обернулись впоследствии более тяжелыми последствиями. После тушения пожара жить нельзя не только в сгоревшей квартире, но и на смежных этажах», — объяснил позицию медиков Мясников. Главврач добавил, что крайне важно разобраться в проблеме спокойно, «без панических ноток и нагнетания».