Доктор Мясников рассказал о способе распознать у себя рак

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал о способе распознать у себя рак. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1», передает РИА Новости.

По его словам, увеличение лимфоузлов может быть признаком онкологии. Доктор отметил, что, в целом, подобная реакция свидетельствует об иммунном ответе организма на какие-либо изменения, и вызвать ее может даже ОРВИ или обычая усталость. Однако Мясников пояснил, что есть места, увеличение лимфоузлов в которых говорит о раке. Так, увеличенные лимфоузлы под мышками и над ключицей, скорее всего, являются признаками онкологии.

Доктор также добавил, что в случае, если лимфоузел мягкий, подвижный и не спаян тканями, он не является опасным. При этом он подчеркнул, что, когда лимфоузел больше одного сантиметра, твердый и болит, надо обязательно идти к врачу.

Ранее Мясников призвал россиян изменить отношение к раку. Страх перед раком врач назвал иррациональным. По его мнению, многие люди боятся не смерти, а «точки отсчета», которой становится диагноз. Он подчеркнул, что сегодня чаще и чаще возникают ситуации, когда «онкология не ограничивает продолжительность жизни» и не становится смертным приговором.