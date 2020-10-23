Доктор Мясников прокомментировал призыв не ездить за границу цитатой Винни-Пуха

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников прокомментировал призыв российского МИД воздержаться от поездок по популярным туристическим направлениям без острой необходимости. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мясников начал размышления с цитаты персонажа известного мультфильма. «Еще Винни Пух сказал: "мед — он или есть, или его нет". У нас туризм с перечисленными странами есть, или его нет? Какая у туриста может быть "острая необходимость"?!» — удивился врач.

По словам телеведущего, у российских властей есть два метода: либо полностью закрыть страну, либо оставить ее открытой. При этом он затруднился ответить, какой из вариантов был бы наиболее эффективным.

«Когда у нас по официальным данным уровень инфицированности заведомо выше уровня в Турции или на тех же пресловутых Мальдивах, то смысл закрытия? Уберечь населения стран, принимающих наших туристов? (...) Ну а если мы остаемся открыты, то по каким критериям каждый теперь будет сам решать, насколько остра его нужда отдохнуть на солнышке?» — заключил Мясников.

22 октября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила о надвигающейся второй волне коронавируса, сообщает газета «Известия». Представитель министерства добавила, что россиянам следует воздержаться от зарубежных поездок, если в них нет острой необходимости.