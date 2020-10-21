Доктор Мясников перечислил четыре вида COVID-19

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал все известные типы коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

Доктор перечислил четыре типа COVID-19. Все они отличаются тем, как вирус переносится людьми. В классификацию Мясникова входят несколько сценариев: бессимптомное течение болезни, сопровождение симптомами ОРЗ, осложнения в виде нетяжелой пневмонии и агрессивная форма болезни с тяжелой пневмонией.

Первый вариант практически безопасен для инфицированного, в то время как последний — агрессивная форма с тяжелой пневмонией — считается крайне опасным для людей с хроническими заболеваниями.

Ранее доктор Мясников назвал способ укрепить иммунитет в сезон простуд. Он предложил отказаться от вредных привычек, которые негативно влияют на иммунную систему. К ним Мясников отнес злоупотребление алкоголем, недосып, хронические инфекции, стресс, нерациональное питание и курение.