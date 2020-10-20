Доктор Мясников назвал способ укрепить иммунитет в сезон простуд

Главный врач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал способы укрепить иммунитет. Об этом он побеседовал с членом-корреспондентом Российской академии наук, профессором, доктором медицинских наук Николаем Филатовым в эфире программы «О самом главном» на «России 1». Выпуск опубликован на YouTube.

«Сейчас мы пойдем от обратного. Не "как укрепить иммунитет", а "как перестать его гнобить, нагружать"», — сказал Мясников. Врач уточнил, что «хороший иммунитет» может быть только у человека, который ведет здоровый образ жизни. Среди факторов, которые негативно влияют на иммунную систему, Мясников перечислил злоупотребление алкоголем, недосып, хронические инфекции, стресс, нерациональное питание и курение.

Филатов добавил, что важную роль может также сыграть переохлаждение. Медик отметил, что каждый человек обладает разным иммунным статусом, поэтому для восстановления организма могут понадобиться разные меры: «Одному нужно всего лишь аскорбиночки попить, для того чтобы восстановить иммунитет, а другому нужно очень серьезно восстанавливать иммунитет». Специалисты также подчеркнули, что укрепить систему защиты организма помогает вакцинация.

Ранее Мясников ответил на призыв лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского запретить выезд из России из-за второй волны коронавируса. Он назвал неверным мнение о том, что именно отдыхающие за границей россияне спровоцировали новую волну заражений как в Москве, так и в других регионах страны.