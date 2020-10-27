Доктор Мясников усомнился в способности вакцины остановить коронавирус

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников посчитал, что даже вакцинация от коронавируса не сможет полностью остановить распространение COVID-19. В эфире радио «Комсомольская правда» он усомнился в способности прививок сдержать пандемию и подчеркнул, что их эффективность пока неясна.

«Я даже скажу, что и вакцина не остановит. Мы не успеем догнать стадный иммунитет, потому что мы не знаем, насколько она эффективна», — отметил он.

Доктор пояснил, что пока неизвестно, насколько вообще возможен длительный иммунитет при вакцине, которая изначально эффективна на 50-70 процентов.

По мнению врача, коронавирус «идет сам по себе» и не замечает никаких действий со стороны людей. Для наглядности он привел в пример диалог, который мог бы состояться, если бы Мясников встретился с коронавирусом.

«Сядем с ним выпивать чай, я ему скажу: "Коронавирус, а как мы с тобой боролись, как мы тебя останавливали!" Он скажет: "Чего? А я даже не заметил, а вы что-то делали"», — пофантазировал Мясников.

Специалист заключил, что коронавирус, проходя через людей, теряет свою интенсивность, вирулентность. «Мы все равно переболеем, 50 процентов населения Земли все равно переболеет, делаем мы карантины, не делаем», — добавил он.

Ранее Мясников показал ситуацию с COVID-19 «с другого угла». Он порассуждал о том, чем отличаются подходы медиков и чиновников. По мнению телеведущего, для представителей обеих профессий важно спасти людей.