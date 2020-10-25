Доктор Мясников объяснил отказ ругаться с Жириновским

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников объяснил отказ ругаться с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, призвавшим лишить его права заниматься медицинской деятельностью. Слова Мясникова приводит «Вечерняя Москва».

Доктор заявил, что воспринимает критику не сразу: сначала ему хочется кричать и спорить, доказывая свою правоту. «В отношении Владимира Вольфовича я ожидал, что Жириновский не сможет сдержаться и не ответить! Но дело в том, что я его поклонник уже десятки лет! Острый ум и блистательный аналитик. Поэтому и ответил как старшему и по возрасту, и по званию», — добавил он.

Ранее 25 октября сообщалось, что Жириновский призвал лишить Мясникова диплома врача из-за заочного спора о необходимости закрытия границ в период пандемии коронавируса. Лидер ЛДПР возмутился тем, что российские телеканалы и радиостанции, часто приглашающие Мясникова в эфир, упомянули об отсутствии влияния летних туристических поездок на распространение коронавируса.

В ответ Мясников заявил, что уважает Жириновского, и добавил, что лишь высказал свое мнение.