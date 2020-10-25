Мясников призвал использовать кровать «только для сна и секса»

Главврач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников в эфире своей медицинской программы на «России 1» озвучил несколько «простых истин», посвященных кровати. В частности, он призвал использовать ее «только для сна и секса». Выпуск опубликован на YouTube.

В начале передачи Мясников рассказал об опасности постоянного постельного режима и отметил, что он снижает вероятность выздоровления у тяжелобольных. Поэтому врач порекомендовал людям делать хотя бы минимальную гимнастику и сохранять активность.

«Кровать используйте только для сна и секса», — добавил Мясников. По словам доктора, это не место, на котором можно сидеть, лежать, читать и отдыхать, так как это путь к бессоннице.

Он также порекомендовал всегда заправлять кровать и соблюдать другие простые правила гигиены сна: ложиться и вставать в одно и то же время даже по выходным, не пользоваться в кровати гаджетами, так как свет от экрана подавляет выработку мелатонина, и не «валяться». Кроме того, доктор посоветовал спать на жесткой поверхности.

Ранее Мясников высказался по поводу полицейских, которые задерживают людей без масок в период пандемии. Он написал, что неоднократно видел в соцсетях ролики, в которых силовики пытались посадить в машину женщин, отказывающихся носить медицинскую маску в общественных местах. Доктор отметил, что ему «стыдно на это смотреть».