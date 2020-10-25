Доктор Мясников ответил на призыв Жириновского лишить его диплома врача

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников ответил на призыв лидера ЛДПР Владимира Жириновского лишить его права заниматься медицинской деятельностью. Свой комментарий врач опубликовал в Telegram-канале.

По словам Мясникова, он искренне уважает Жириновского. «Я понимал, что выступая против его высказываний, могу навлечь на себя недовольство», — отметил врач и сказал, что в этом нет ничего личного. «Я высказываю свое мнение, надеясь, что оно кому-то может понять, что к чему. Как, собственно и вы», — добавил Мясников.

Жириновский призвал лишить Мясникова диплома врача из-за заочного спора о необходимости закрытия границ из-за пандемии коронавируса в России. Политик возмутился тому, что российские телеканалы и радиостанции, часто приглашающие Мясникова в эфир, заявили об отсутствии влияния летних туристических поездок на распространение коронавируса. Он напомнил, что во всем мире ужесточили карантин, закрыли бары, рестораны, дискотеки, ввели комендантский час.

Политик 18 октября призвал запретить выезд из России из-за второй волны коронавируса. По его мнению, ответственные за решение открыть границы должны быть наказаны». В будущем можно будет возобновлять поездки лишь в те страны, где эпидемия остановлена, добавил Жириновский.

На следующий день Мясников назвал неверным мнение о том, что именно отдыхающие за границей россияне спровоцировали новую волну заражений. «Никто ничего не привозил. Потому что никакой КОВИД никуда и не уезжал. Был определенный ожидаемый спад, теперь ожидаемый подъем», — объяснил доктор.