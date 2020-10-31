Российский врач обнаружила психические расстройства у больных COVID-19

Переболевшие коронавирусом в тяжелой форме могут испытывать посттравматический стресс, схожий с тем, что переживают участники боевых действий. Об этом заявила в интервью изданию «Доктор Питер» руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева Татьяна Караваева.

По словам российского специалиста, многие испытывают стресс и депрессию на фоне пандемии COVID-19 из-за страха заразиться, опасений за родных и в результате изменения привычного уклада жизни.

При этом у пациентов с коронавирусом развиваются более тяжелые психические расстройства, поскольку вирус обладает нейротоксичностью. В результате, считает врач, при тяжелой форме COVID-19 могут появиться бред и галлюцинации.

Специалист заявила, что таких пациентов не много — 1-2 процента от всех тяжелобольных. Однако, пояснила она, последствия заболевания могут проявиться не обязательно в момент болезни, но и после выздоровления.

Ранее главный внештатный психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк заявил, что стресс может повлиять на устойчивость организма к коронавирусу. Он полагает, что риск заражения коронавирусом при нервных перенапряжениях увеличивается, так как стресс влияет на сопротивляемость организма к различным инфекциям.