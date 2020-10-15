Россияне массово погрузились в стресс

Большинство работающих россиян погрузились в стресс. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По его словам, нервное напряжение различной степени испытывают до 70 процентов работников. Глава Минздрава сослался на данные Научно-исследовательского института медицины и труда.

По информации Научного медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, около 80 процентов трудоустроенного населения имеют несколько факторов риска для неинфекционных заболеваний. «Это избыточное потребление алкоголя, табака, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни», — сказал Мурашко.

Ранее главный внештатный психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк раскрыл связь стресса с вероятностью заразиться коронавирусом. Он отметил, что психические нагрузки снижают иммунитет, иногда под воздействием стресса человек сам пренебрегает рекомендациями по профилактике заражения.