Названа причина нежелания россиян обращаться к психиатру

Искусственно созданные на Западе стереотипы о советской медицине повлияли на нежелание россиян обращаться за психиатрической помощью. Такую причину радиостанции «Говорит Москва» назвал главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.

По его словам, у граждан сложилось неправильное представление о психиатрии как о карательной медицине. «Пока что это во многом определяет страхи и препятствует обращению за помощью», — сказал он.

Костюк отметил, что многие не хотят идти к психиатру, боясь общественного осуждения. Некоторые считают, что ходить к таким специалистам унизительно, другие — что их «залечат, посадят на лекарства». «Не дай бог, кто-то узнает, что обращался к психиатру. Сразу поменяется отношение, станут думать, что "того", "с приветом". Много причин, все они субъективные, но они работают, поэтому люди остаются без помощи», — уточнил медик.

Еще одна проблема в том, что часто люди с психическими расстройствами обращаются не к тем врачам. Так, около 30 процентов пациентов поликлиник обычно страдают от тревоги и депрессии, но идут к кардиологам и гастроэнтерологам, потому что основной диагноз влияет на работу органов пищеварения, дыхания. Многие пациенты с паническими атаками ощущают слабость, головокружение, перебои в работе сердца и с этими жалобами обращаются к любым врачам, но не к психиатру, подчеркнул Костюк.

Ранее психиатр столичного депздрава говорил о связи стресса и коронавируса. По его мнению, при нервном перенапряжении риск заражения увеличивается, так как стресс влияет на иммунитет и поведение человека.