В Минздраве оценили влияние алкоголя на мужское население

Глава Минздрава Михаил Мурашко оценил влияние потребления алкоголя на мужское население страны. По его словам, оно колоссальное. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает ТАСС в четверг, 15 октября.

«Влияние алкоголя — нами четко оценено — оно просто колоссальное, особенно на мужское население, в меньшей степени на женщин, но тем не менее блок этот также весом», — сказал министр.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн назвал средний возраст россиян с алкоголизмом. Пик употребления алкоголя, по его мнению, приходится на возраст от 30 до 50 лет. Он также отметил, что россияне за год выпивают на два-три литра алкоголя меньше, чем жители европейских стран.

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