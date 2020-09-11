Назван средний возраст россиян с алкоголизмом

В России алкоголизм формируется на протяжении нескольких лет, но его пик приходится в среднем на возраст от 30 до 50 лет. Об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, передает РИА Новости в пятницу, 11 сентября.

«Формирование злоупотребления алкоголем занимает много лет — от пяти до десяти. Поэтому пик алкогольных проблем приходится на возраст после 30. От 30 до 50 — это основная масса наших больных алкоголизмом», — сказал Брюн.

Ранее Брюн рассказал, что россияне за год выпивают на два-три литра алкоголя меньше, чем жители европейских стран. Потребление спиртных напитков в России постепенно снижается на протяжении десяти лет. «В сравнении с Европой мы пьем сейчас меньше, порядка на два-три литра в год», — подчеркнул Брюн.

Вместе с тем, по словам заместителя главы Минздрава Олега Салагая, алкоголизм становится причиной практически половины самоубийств в России. Он подчеркнул, что смертность трудоспособного населения очень сильно коррелирует с потреблением спиртного, особенно крепкого.