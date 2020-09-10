Россияне стали меньше пить

Россияне за год выпивают на два-три литра алкоголя меньше, чем жители европейских стран. При этом потребление спиртных напитков в России постепенно снижается на протяжении десяти лет, рассказал главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Его слова приводит агентство «Москва» в четверг, 10 сентября.

По его словам, с 2010 года россияне практически в два раза стали меньше пить: количество выпитого алкоголя снизилось с 18 литров до 9,5 литров в год. «В сравнении с Европой мы пьем сейчас меньше, порядка на два-три литра в год», — подчеркнул Брюн.

Также он рассказал, в каких дозах и кому можно употреблять алкоголь. Так, в лекарственных целях одна доза вина не должна превышать 20 миллилитров. Однако это касается тех людей, у которых все в порядке с ферментами. «Но для людей, у которых есть проблемы со здоровьем, с генетическими и ферментативными сбоями, алкоголь находится под запретом. Такой человек не может безопасно употреблять алкоголь в любой дозе», — заявил Брюн.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что в России не следует вводить жесткие меры по борьбе с алкоголизмом, поскольку антиалкогольная программа, по его словам, уже несколько лет действует и приносит результаты. «Нужно ли, как в середине 1980-х, вводить административные ограничения? Тоже можно, но аккуратно. Давать населению выбор между различными видами алкогольной продукции, делая упор на алкоголь с небольшими спиртовыми градусами, тихие вина так называемые. Здесь есть над чем работать, не прибегая к методам полицейского характера», — отметил Путин.