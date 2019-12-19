Путин рассказал о борьбе с алкоголизмом в России

В России не следует вводить жесткие меры по борьбе с алкоголизмом, рассказал в ходе ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин. Трансляцию мероприятия ведет YouTube-канал «России 24».

«Нужно ли, как в середине 1980-х, вводить административные ограничения? Тоже можно, но аккуратно. Давать населению выбор между различными видами алкогольной продукции, делая упор с небольшими спиртовыми градусами, тихие вина так называемые. Здесь есть над чем работать, не прибегая к методам полицейского характера», — отметил Путин.

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По его словам, в России уже несколько лет действует антиалкогольная программа, и она приносит результаты. «Недавно встречался в Сочи с представителями немецкого бизнеса. Любопытно, что, оказывается, в пересчете на чистый спирт в России употребляют алкоголя меньше, чем в Германии», — сказал глава государства.

Также он привел данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым снижение употребления алкоголя является одной из причин увеличения продолжительности жизни в России.

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