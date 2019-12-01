Россию признали победительницей алкоголизма

Россия сумела победить знаменитое «русское пьянство» и значительно сократить потребление алкоголя на душу населения. Об этом пишет французское издание Le Mond со ссылкой на статистические данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 2003 по 2016 год в России потребление алкоголя на душу населения сократилось на 43 процента, следует из статистики ВОЗ. Более того, россияне стали меньше пить крепкого алкоголя (его потребление упало на 67 процентов), отдавая предпочтение пиву и вину.

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По состоянию на 2017 год на каждого россиянина старше 15 лет приходилось в среднем 11,1 литра чистого алкоголя в год. Это меньше, чем аналогичный показатель во Франции (11,7 литра), однако все еще больше, чем среднеевропейский показатель (9,8 литра).

Как отмечает издание, снижению потребления алкоголя способствовало введение ограничительных мер: запрет на рекламу алкогольной продукции, ограничения по продаже алкоголя в вечерние и ночные часы, а также ограничения на продажу алкоголя несовершеннолетним. В ВОЗ полагают, что следствием снижения потребления алкоголя в России стал рост продолжительности жизни в стране.

Глава Минздрава Вероника Скворцова ранее заявляла, что за первые восемь месяцев 2019 года показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении в России рекордно вырос. Для мужчин он достиг 68,5 года, для женщин — 78,5 года.

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