Росстат объяснил рост продолжительности жизни россиян перед выборами

В Росстате заявили, что увеличение продолжительности жизни россиян в 2011 и 2017 годах перед выборами президента — совпадение. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По данным агентства, никакой реальной корреляции ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) с выборами нет, и «не стоит придавать слишком большого значения флуктуациям ежегодного прироста ОПЖ». На самом деле на ОПЖ влияют волны холода и зноя. «В странах с холодным климатом эта зависимость особенно очевидна», — отметили в ведомстве.

Так, в 2018 году были зафиксированы «неприятные последствия» в связи с похолоданиями в марте-апреле. На этом фоне выгодно отличается 2017 год, когда ни в одном месяце не было существенного повышения числа умерших и показатель вырос на 0,83 года.

В ведомстве также отметили, что средняя продолжительность жизни в России непрерывно растет с 2003 года. Так, за последние 12 лет наблюдались как пики роста, совпадающие по времени с предвыборными годами, так и спады. Перед выборами 2008, 2012, 2018 годов прирост показателя достигал 0,8-0,9 года, а на следующий год снижался в два-четыре раза.

«Выборы тут ни при чем. Не стоит здесь искать подвох», — заявила заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ирина Калабихина.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография». Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Он включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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