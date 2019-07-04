Горожане в России оказались в полтора раза больнее селян

Жители российских городов болеют заметно чаще, но живут дольше своих соотечественников из деревень. Об этом на Московском урбанистическом форуме рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Распространенность заболеваний в городах почти в 1,5 раза выше, чем в сельской местности. <...> Но достаточно высокий уровень доступности здравоохранения способствует тому, что продолжительность жизни в городах по итогам 2018 года почти на 2 года больше, чем в сельской местности — 73,3 года против 71,7 лет», — сказала Голикова.

Голикова отметила, что «городские» факторы, оказывающие влияние на здоровье — это неблагоприятные воздействия окружающей среды и низкая физическая активность из-за высокой доступности транспорта. «В основном развитие городов происходило стихийно без их четкого планирования, что не позволяет разработать единые для всех городов стандартизованные подходы к формированию здоровой среды обитания», — сказала она.

До 2024 года в России будет реализован национальный проект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и переоснащению современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет.

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