Названа главная причина смерти российских женщин

Почти каждая четвертая россиянка трудоспособного возраста умирают от новообразований (23,8 процента). Об этом «Российской газете» сообщили в Минздраве.

Вторая по распространенности причина смерти российских женщин — болезни системы кровообращения. В ведомстве отметили, что из-за них умирают 22,9 процента женщин. На третьем месте оказались «внешние причины» (19,2 процента).

Меньше всего женщин трудоспособного возраста умирает в Ингушетии, Дагестане и Чечне. Больше всего — в Туве, на Чукотке и в Кемеровской области.

По данным на 2017 год, коэффициент смертности россиянок в трудоспособном возрасте составляет 209,4 на 100 тысяч человек. Отмечается, что с 2016 года этот показатель снизился.

В конце марта Минздраве назвали главную причину смерти российских мужчин. Так, 70 процентов из них умирают в основном от злоупотребления алкоголем. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, «огромный ресурс» снижения смертности зависит от образа жизни граждан.

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