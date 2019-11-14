В России задумали возродить советские профилактории для алкоголиков

В Госдуме предложили возродить лечебно-трудовые профилактории (ЛТП), чтобы более эффективно бороться с алкоголизмом. С таким предложением выступил Геннадий Онищенко («Единая Россия»), передают «Известия».

По словам Онищенко, в России более 3 миллионов человек с диагнозом «алкоголизм». При этом очень многие не встают на учет, но фактически больны и зависимы от спиртного. Они вредят не только себе, но и опасны для окружающих — Онищенко уверен, что такие граждане нуждаются в «принудительном лечении с изоляцией».

Онищенко рассказал, что готов разработать соответствующий документ, если инициативу одобрят авторы законопроекта о возвращении вытрезвителей. Он отметил, что в СССР было два типа ЛТП — первый исключительно для осужденных, второй — при психиатрических больницах. Он добавил, что учреждения должны финансироваться государством, но услуги для пациентов стоит сделать платными. Парламентарий отметил, что точную копию советских ЛТП делать не нужно — стоит изучить опыт других стран.

Один из соавторов законопроекта, депутат Александр Хинштейн («Единая Россия») сказал, что поддерживает создание ЛТП, но напомнил, что изоляцию граждан в учреждениях могут расценить как нарушение конституционных прав. Партнер юридической компании BMS Law Firm Алексей Гавришев отметил, что алкоголизм не является основанием для изоляции гражданина от общества.

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В Минздраве сообщили, что инициатива в ведомство не поступала, но выразили готовность изучить её с привлечением экспертного сообщества. Там отметили, что в России применяется «комплексный лечебно-реабилитационный подход к организации оказания медицинской помощи пациентам с наркологическими расстройствами».

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков напомнил, что во времена СССР лечебно-трудовые профилактории в основном существовали в системе МВД, куда пациентов направляли по решению суда — их лечили трудотерапией. Он уверен, что ЛТП не способствуют снижению доли заболевших, а пребывание в заключении не дает человеку навыки и ориентиры, которые помогли бы отказаться от алкоголя. Сегодня ЛТП существуют лишь в Белоруссии, Туркменистане и Приднестровье.

5 ноября Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. Документ внесли в Госдуму в мае. В нем предлагалось создавать вытрезвители на базе муниципально-частного партнерства, чтобы взимать плату с постояльцев. Медицинское вмешательство предложили производить без согласия пациентов. Система вытрезвителей в России была ликвидирована в 2011 году в ходе реформы МВД, после чего заниматься нетрезвыми обязали больницы.

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