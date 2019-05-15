Минздрав нашел минусы в возрождении вытрезвителей

В Минздраве заявили, что возрождение вытрезвителей в России приведет к нецелевым расходам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

В министерстве отметили, что опьянение человека «не является основанием для оказания ему медицинской помощи». Обслуживание нетрезвых людей в некоторых случаях приводит к дополнительным затратам. В пресс-службе добавили, что в настоящее время законодательством улажен вопрос оказания помощи людям в состоянии опьянения и имеющим соответствующие показания.

14 мая сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект о восстановлении системы вытрезвителей в России. В марте сообщалось, что законопроект подготовили в Совете Федерации РФ.

Сейчас действующие вытрезвители есть в 20 российских регионах. Их создали на базе медицинских, социальных и иных госучреждений.

Система вытрезвителей была ликвидирована в России в 2011 году в рамках реформы МВД. Обязанности учреждений переложили на больницы. Через два года в Совфеде заговорили о необходимости вернуть вытрезвители, и в 2015 году эту идею поддержали в Минздраве.

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