В Госдуму внесен проект закона о восстановлении вытрезвителей

Сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект о восстановлении системы вытрезвителей в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совета Федерации РФ.

В документе предлагается закрепить за органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочия по организации этих учреждений и оказанию помощи гражданам, находящимся в пьяном виде в общественных местах.

Российская система вытрезвителей была ликвидирована в 2011 году во время реформы МВД. Заниматься нетрезвыми россиянами обязали больницы. Сейчас в стране работают вытрезвители в 20 субъектах, они созданы на базе медицинских, социальных и иных госучреждений.

О необходимости возродить вытрезвители власти заговорили в 2013-м, спустя два года инициативу поддержали в Минздраве. В марте в Совфеде объявили, что готовят законопроект об организации платных вытрезвителей.

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