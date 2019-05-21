Депутат объяснил возвращение вытрезвителей

Возвращение вытрезвителей приведет к снижению количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, считает один из авторов закона о вытрезвителях, депутат Госдумы Александр Хинштейн. Его цитирует газета «Московский комсомолец» во вторник, 21 мая.

Парламентарий отметил, что раньше вытрезвители спасали людей, а сегодня из-за отсутствия подобных учреждений «пьяные валяются на улицах, гибнут, становятся объектами преступлений, сами совершают преступления».

По его мнению, услуга должна быть платной, но цена — адекватной. Таковой он считает сумму в одну тысячу рублей. При этом, подчеркнул он, по закону заставить регион создавать такие учреждения никто не может.

Депутат поставил под сомнение интерес частных компаний к созданию вытрезвителей, но возможность такая должна быть легализована.

«Схему, при которой сотрудники полиции отлавливают пьяных граждан как бездомных собак и отвозят их в вытрезвители, чтобы заработать, даже моя богатая фантазия представить не может», — заключил он.

14 мая в нижнюю палату парламента был внесен законопроект о восстановлении системы вытрезвителей. Российская система вытрезвителей была ликвидирована в 2011 году во время реформы МВД.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!