Россияне стали меньше пить и курить

За последние десять лет в России потребление алкоголя снизилось в два раза, а распространенность курения сократилась с 40 до 28 процентов. Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Вероника Скворцова в ходе Ассамблеи «Здоровая Москва», передает агентство «Москва».

«Не менее 60 процентов в состояние здоровья вносит сам человек: то, как он двигается, чем дышит, как питается, как противостоит стрессу, и то, как он подвержен таким вредным привычкам, как злоупотребление алкоголем и курение», — отметила и.о. главы Минздрава, подчеркнув, что россияне стали больше двигаться и заниматься спортом.

В ноябре стало известно, что в 2019 году 12 процентов россиян вели здоровый образ жизни. Больше всего людей, которые придерживаются здорового образа жизни, оказалось в Ингушетии (48,8 процента). Второе место занял Крым (29,2 процента), третье — Адыгея (28,8 процента). Также в пятерку вошли Чувашия (24,7 процента) и Воронежская область (24,2 процента).

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