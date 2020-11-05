Российский психиатр оценил связь коронавируса и психических расстройств

Коронавирус может спровоцировать уже имеющиеся психические расстройства, для которых инфекция выступает пусковым механизмом. Так связь COVID-19 и заболеваний психики оценил врач-психиатр Александр Федорович, передает «Говорит Москва».

Как объяснил Федорович, инфекцию можно назвать триггером для расстройства, которое на было видно, после чего оно становится очевидным не только для специалиста.

Из-за коронавируса могут возникнуть тревожные, бредовые расстройства и обсессивно-компульсивное расстройство, вызванные необходимостью часто мыть руки. Федорович добавил, что плакаты о необходимости мытья рук могут стать для человека с обсессиями «катастрофой, потому что они и так моют руки по 20, по 40 раз в день».

Ранее сообщалось, что у россиян с COVID-19 нашли посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), которое называют синдромом ветеранов Вьетнамской войны. Как рассказала руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева Татьяна Караваева, изначально считалось, что ПТСР возникает только после переживания крупных боевых столкновений, но со временем границы термина расширились, и сегодня его связывают с любым сильным стрессом, вызванным угрозой жизни, в том числе и потенциально смертельным диагнозом.