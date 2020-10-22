Психолог назвал россиянам способ борьбы с осенним стрессом

Для борьбы с осенним стрессом и сезонной депрессией рекомендуется гулять быстрым шагом, чтобы структурировать мысли и отвлечься от грустных переживаний. Такой способ назвала член Федерации психологов образования России, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева, передает агентство «Москва».

Специалистка объяснила, что из-за медленной ходьбы человек находится в состоянии обыденности, много рассуждает и переживает, обдумывает жизнь. Это создает психологическое напряжение, еще больше угнетает.

Быстрый шаг не дает сосредоточиться на сложностях и проблемах, но при нем больше работает физическая активность и проблемы начинают решаться быстрее – возникает понимание, что надо сделать что-то быстро и прямо сейчас. За счет этого мысли упорядочиваются, а психика расслабляется, объяснила Челышева.

Она добавила, что при прогулке в быстром темпе нежелательно вступать в диалог, чтобы не нарушить дыхание и не замедлить шаг.

Ранее главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк объяснил, что россияне не хотят обращаться за психиатрической помощью из-за стереотипов о советской медицине, искусственно созданной на Западе. По его словам, граждане воспринимают ее как карательную, а также боятся общественного осуждения — кто-то считает обращение к психиатру унизительным, некоторые опасаются, что их «посадят на лекарства». Другая проблема заключается в том, что люди часто идут не к тем врачам и при тревоге и депрессии идут к кардиологам или гастроэнтерологам, потому что основной диагноз влияет на органы пищеварения и дыхания.