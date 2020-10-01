Россиянам дали советы по борьбе с осенней хандрой

Избавиться от осенней хандры россиянам поможет не только поход к психологу, но и изменение интерьера. Такие советы в интервью радио Sputnik россиянам дала дизайнер, глава компании Lux Interiors Ксения Круглова.

Она отметила, что в период дождей и ограничений из-за коронавируса важно получать положительные эмоции от нахождения дома. Для этого, например, можно обновить некоторые аксессуары в квартире. «Просто поймайте себя на мысли, какую вещь вы часто берете в руки. Это могут быть столовые приборы, подушки для дивана, скатерти или вазочки. Эти вещи вы либо берете в руки, либо часто смотрите на них, и от этого у вас поднимается настроение», — пояснила специалист.

Чтобы вещи помогали бороться с депрессией, их нужно выделять на фоне остальных предметов быта. Так, аксессуары Круглова порекомендовала ставить на белом фоне. Она отметила, что белый цвет в интерьере успокаивает и дает чувство гармонии. Кроме того, он служит нейтральным фоном для приятных мелочей, пояснила дизайнер.