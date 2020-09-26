Врач раскрыл неожиданную пользу творога

Профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова, гастроэнтеролог Алексей Буеверов в разговоре с Агентством городских новостей «Москва» раскрыл неожиданную пользу творога.

Так, по словам эксперта, продукт положительно влияет на мужское здоровье, улучшает настроение, а также эффективен в борьбе с осенней депрессией. «Есть данные о том, что творог за счет содержания микроэлементов может позитивно влиять на мужскую потенцию. Также есть небольшие исследования, что творог при регулярном употреблении может повышать настроение, помогать бороться с осенней депрессией», — заявил профессор.

Он подчеркнул, что творог богат питательными веществами, белками и жирами, в меньшей степени — углеводами. Также в нем содержатся микроэлементы, сказал Буеверов, особенно кальций, магний и цинк: «Причем больше всего кальция — это способствует укреплению костной ткани».

Буеверов также дал рекомендации по выбору творога. «Лучше съесть меньше, но нормальной жирности — 5 процентов или лучше 9 процентов. От обезжиренных молочных продуктов вреда больше, чем пользы. Во-первых, если человек недополучает жир, то у него перестраивается жировой обмен, и он начинает жир откладывать. Во-вторых, обезжиренные продукты имеют плохой вкус, пресный. Поэтому производитель добавляет сахар и сахарозаменители. А это вредно в отношении нарушений углеводного обмена и повышения массы тела. Может даже спровоцировать развитие диабета при условии генетической предрасположенности», — сказал он, уточнив, что лучше съедать не более 200 граммов продукта в день из-за его калорийности.

При посещении магазина гастроэнтеролог посоветовал отказаться от творожков и творожных масс, отдавая предпочтение творогу. Однако Буеверов указал на то, что у некоторых людей с лактазной недостаточностью могут возникнуть вздутие живота или диарея при употреблении продукта, тогда от него лучше отказаться.

16 апреля экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование творога с массовой долей жира 9 процентов и назвал самый лучший продукт.