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Мужчина похудел на 28 килограммов за сто дней и поделился секретом успеха

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Парт Сони
Парт Сони
Фото: timesofindia.indiatimes.com

Житель индийского города Вадодара, штат Гуджарат, похудел на 28 килограммов за три месяца и десять дней и поделился секретом успеха. Об этом сообщает издание Times of India.

32-летний бизнесмен Парт Сони (Parth Soni) вел нездоровый образ жизни и со временем набрал лишний вес. Он чувствовал себя разбитым и засыпал днем. Когда стрелка весов пересекла отметку в 115 килограммов, мужчина принял решение похудеть. Сони воспользовался введенным из-за пандемии коронавируса режимом строгой изоляции и изменил свое тело к лучшему за 100 дней.

На завтрак Сони выпивает стакан молока, съедает яблоко и порцию рисовых хлопьев, на ланч — лаваш, овощи, чечевицу, порцию салата и творог. На обед индиец съедает вегетарианские блюда из нутовой муки или манной крупы или блины из нутовой муки. Он отдает предпочтение пище, приготовленной на пару.

Перед тренировкой индиец съедает один банан, а после — выпивает чашку зеленого чая и спустя 30 минут съедает какой-либо фрукт. Пока Сони не достиг желаемого веса, он ни разу не позволил себе вредную пищу. Вернувшись в форму, он стал иногда баловать себя блюдами итальянской кухни, такими как пицца, паста и ризотто.

Поскольку мужчина худел во время режима строгой изоляции, он не занимался с профессиональным тренером. Его младший брат помогал ему сбросить вес. Каждый день Сони пробегал по пять километров, поднимался на седьмой этаж по три раза подряд и проходил минимум четыре километра. Кроме того, он выполнял несколько упражнений, которые обычно входят в программу тренировок в спортзалах. Он занимался дважды в день по часу и за 100 дней похудения не пропустил ни одной тренировки.

Сони ничего не ел до девяти часов утра и после семи часов вечера. Он полностью исключил из своего рациона сахар и отказался от жареной пищи, отдав предпочтение фруктам и овощам. Также индиец стал раньше ложиться спать.

Поначалу ему было трудно сохранять мотивацию и мириться с болью после тренировок, но когда его вес начал снижаться, это дало ему стимул продолжать похудение. В результате он стал более энергичным и обрел уверенность в себе. Благодаря успешному похудению, Сони понял, что все возможно, если проявить терпение и настойчивость.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Калифорния рассказал о том, как ему удалось сбросить 77 килограммов за девять месяцев, и раскрыл секрет похудения. Он стал заниматься спортом и уменьшил количество сахара и углеводов в рационе.

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