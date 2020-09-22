157-килограммовая женщина похудела на 64 килограмма и раскрыла секрет успеха

Жительница американского города Даллас, штат Техас, за два года и пять месяцев похудела на 64 килограмма и раскрыла секрет успеха. Об этом сообщает издание Women’s Health.

35-летняя сотрудница фармацевтической компании Шавонда Брикли (Shavonda Brickley) в 28 лет весила 157 килограммов.

В декабре 2017 года в ее жизни началась черная полоса. «Я всегда считала, что счастье других для меня важнее собственного, и всегда ставила себя на второе место. Я чувствовала, что пора прекратить все это. Чтобы вкладывать столько в других, я должна сначала вложиться в себя», — рассказала американка. Тогда она решила изменить свою жизнь.

«Я пробовала много разных методов похудения, но мне было трудно придерживаться какого бы то ни было из них. В марте 2018 года, когда приближался мой 33-й день рождения, я занялась своим здоровьем», — пояснила Брикли.

Сначала женщина просто пыталась исключить из своего рациона газированные напитки и сок, а также перейти с белого риса на коричневый и есть больше фруктов и салатов. Затем в Instagram Брикли нашла информацию о кетодиете и к июню 2019 года перешла на нее.

«Мне нравится то, как мало ограничений вносит кетодиета. Я могу есть все, что я люблю. Существует и множество продуктов, которыми можно заменить запрещенную кетодиетой пищу», — сообщила американка. Вскоре после этого Брикли начала практиковать интервальное голодание. Она каждый день употребляла пищу в течение восьмичасового окна, а остальные 16 часов голодала.

Теперь женщина чаще всего пропускает завтрак, лишь иногда позволяя себе по утрам блюда из бекона, яиц и сыра. Она практически не ест закуски, за исключением миндаля. На обед Брикли ест курицу-гриль и брокколи, а на десерт — кето-мороженое или батончики с карамелью и орехами.

Американка поняла, что нельзя компенсировать спортом плохую диету. «Сначала я занималась по шесть-семь дней в неделю и правильно питалась в течение недели, но позволяла себе излишества в выходные. Я думала о вредной еде как о способе наградить себя, но сначала не понимала, что такой образ мышления тормозил мой прогресс», — пояснила она. Теперь у нее персональный тренер, с которым она встречается по меньшей мере три раза в неделю. «Когда я не занимаюсь с ним, то хожу по шесть километров или бегаю с мобильным приложением», — сказала Брикли.

Женщина выделяет три основных изменения, которые повлияли на процесс избавления от лишних килограммов. Она начала правильно мыслить и обрела веру в себя, стала более осознанно противостоять искушениям и занялась планированием своего рациона. «В результате я похудела на 64 килограмма за два года и пять месяцев», — подчеркнула американка.

«Мой совет всем, кто чувствует себя застрявшим и неуверенным в том, с чего начать: не важно, с чего ты начинаешь или сколько веса тебе нужно сбросить, просто начинай! Будьте добрее к себе. Фокусируйтесь на прогрессе, а не на идеале. Не сдавайтесь — вам нечего терять, кроме собственного веса», — заявила она.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из США похудела на 28 килограммов за полгода и раскрыла секрет своей борьбы с лишним весом. Американка научилась контролировать калорийность съеденной пищи, она много двигается и любит бегать со своими шестилетними внуками.