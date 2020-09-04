71-летняя женщина сбросила 28 килограммов за полгода и раскрыла секрет похудения

Пенсионерка из США похудела на 28 килограммов за полгода и раскрыла секрет своей борьбы с лишним весом. Об этом сообщает Today.

Пенсионерка Мэри Карни (Mary Carney) из американского штата Южная Каролина всю жизнь чувствовала себя некомфортно в собственном теле. Она проводила вечера у телевизора, питалась вредной едой и мало двигалась. Лишние килограммы мешали женщине в полной мере наслаждаться жизнью. «Мне не нравилось, как я выгляжу и как на мне сидит одежда. Лишний вес также плохо отражался на моем здоровье», — призналась она. Тогда, в 71 год, пенсионерка решила начать худеть.

Карни познакомилась с Отэм Калабрезе (Autumn Calabrese), популярным фитнес-инструктором, и решила попробовать выполнить ее 21-дневный курс тренировок. Он включал в себя силовые и кардио занятия, а также предполагал отказ от вредных привычек и переход на правильное питание.

За полгода интенсивных тренировок и ведения здорового образа жизни Карни удалось похудеть на 28 килограммов. К концу курса женщина могла простоять в планке около пяти минут.

Сейчас Карни 78 лет, и она сумела сохранить фигуру, так как ведет здоровый образ жизни. Американка научилась контролировать калорийность съеденной пищи, она много двигается и любит бегать со своими шестилетними внуками. «Для меня нет ничего лучше, чем найти в себе силы поиграть с мальчиками», — рассказала пенсионерка.

Карни делится историей своего успеха с другими людьми и пытается доказать им, что похудеть можно в любом возрасте. Женщина дала три совета всем, кто стремится сбросить вес: найти мотивацию, подобрать индивидуальный план занятий и рацион питания, а также не сдаваться. Она призывает всех вести активный образ жизни и заботиться о своем здоровье.

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