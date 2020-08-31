Женщина сбросила 41 килограмм и раскрыла секрет похудения

Жительница австралийского города Джелонг, штат Виктория, сбросила за год 41 килограмм и раскрыла секрет похудения. Об этом сообщает издание News.com.au.

42-летняя мать двоих детей Джоанна Ллойд (Joanne Lloyd) страдала от избыточного веса. Рацион австралийки состоял из сладостей и фастфуда. Она старалась прятать свое тело и носила мешковатую одежду. Если Ллойд приходилось идти на пляж, она предпочитала купальнику шорты и футболку.

В 2016 году женщина собиралась на свадьбу кузины и с трудом влезла в платье. Когда она увидела фотографии с торжества, то решила, что пора изменить свой образ жизни.

Труднее всего ей было поменять рацион. Раньше австралийка никогда не готовила домашнюю еду и предпочитала полуфабрикаты. В бардачке своей машины она прятала упаковки карамели. Теперь Ллойд готовит пищу самостоятельно, избегая добавленного сахара.

Она регулярно занимается на беговой дорожке по полчаса в день. «Я также выполняю тренировки из мобильного приложения», — отметила она.

В результате за год Ллойд удалось сбросить 41 килограмм, и с тех пор она ведет здоровый образ жизни. «Я чувствую себя абсолютно восхитительно», — говорит она. Недавно австралийка похвасталась своей поразительной трансформацией, устроив фотосессию в купальнике.

Желающим похудеть Ллойд советует ставить небольшие достижимые цели. «Нужно делать это день за днем, и все получится», — заверила она.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Грили, штат Колорадо, похудела на 68 килограммов и поделилась секретом своего успеха. Она рекомендует фокусироваться на здоровье и хорошем самочувствии, а не на похудении.