Из жизни
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В Кремле прокомментировали «пропущенный» звонок Путина Трампу
Львица отняла убитую импалу у пяти гепардов и попала на видео
Полиция возбудила дело после избиения блогера Егора Жукова
Турция отправила в Россию делегацию
России пообещали катастрофу с налогами
Изменившаяся до неузнаваемости Адель вновь удивила фанатов снимком в бикини
Познер предсказал скорую смерть СНГ
Раскрыты сроки выхода замены Android от Huawei
В «Локомотиве» объяснили срыв переговоров с «Барселоной» по Миранчуку
Между Индией и Китаем снова начались вооруженные столкновения
Новости партнеров

Женщина сбросила 41 килограмм и раскрыла секрет похудения

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Joanne Lloyd

Жительница австралийского города Джелонг, штат Виктория, сбросила за год 41 килограмм и раскрыла секрет похудения. Об этом сообщает издание News.com.au.

42-летняя мать двоих детей Джоанна Ллойд (Joanne Lloyd) страдала от избыточного веса. Рацион австралийки состоял из сладостей и фастфуда. Она старалась прятать свое тело и носила мешковатую одежду. Если Ллойд приходилось идти на пляж, она предпочитала купальнику шорты и футболку.

В 2016 году женщина собиралась на свадьбу кузины и с трудом влезла в платье. Когда она увидела фотографии с торжества, то решила, что пора изменить свой образ жизни.

Труднее всего ей было поменять рацион. Раньше австралийка никогда не готовила домашнюю еду и предпочитала полуфабрикаты. В бардачке своей машины она прятала упаковки карамели. Теперь Ллойд готовит пищу самостоятельно, избегая добавленного сахара.

Она регулярно занимается на беговой дорожке по полчаса в день. «Я также выполняю тренировки из мобильного приложения», — отметила она.

В результате за год Ллойд удалось сбросить 41 килограмм, и с тех пор она ведет здоровый образ жизни. «Я чувствую себя абсолютно восхитительно», — говорит она. Недавно австралийка похвасталась своей поразительной трансформацией, устроив фотосессию в купальнике.

Желающим похудеть Ллойд советует ставить небольшие достижимые цели. «Нужно делать это день за днем, и все получится», — заверила она.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Грили, штат Колорадо, похудела на 68 килограммов и поделилась секретом своего успеха. Она рекомендует фокусироваться на здоровье и хорошем самочувствии, а не на похудении.

Поп против коммунистов
Лолита, танцы Ельцина и Алибасов в Чечне: как развлекалась Россия в год безумных выборов президента
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Mum stuns in swimsuit after staggering 41kg weight loss
Весившая 136 килограммов женщина похудела вдвое и поделилась секретом успеха
Мужчина за полгода похудел на 34 килограмма и поделился секретом успеха
Многодетная мать сбросила 45 килограммов за год благодаря простому правилу
Другие материалы рубрики
Из жизни00:02Сегодня

«Блат здесь развит еще сильнее, чем в России»

История россиянки о жизни в Италии
10:25Сегодня

Львица отняла убитую импалу у пяти гепардов и попала на видео

07:05Сегодня

Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео

05:00Сегодня

Прожившие в браке 79 лет супруги раскрыли формулу долговечной любви

Из жизни00:0129 августа

«Я позволял себе шалость»

Детский дом, работа в цирке и дружба с гангстерами: история легендарного поддельщика картин
03:34Сегодня

Меган Маркл обвинили в лицемерии после слов о равных правах

01:47Сегодня

На дне реки нашли мешок с человеческими костями

22:4330 августа

Огромная змея заползла в рот спящей россиянке

Из жизни00:0427 августа

«Большинство местных думают, что земля плоская»

История россиянина, который переехал на Филиппины и увидел их с неприглядной стороны
20:2530 августа

Вооруженные налетчики похитили девять миллионов евро из машины инкассаторов

19:3330 августа

Меган Маркл предложат миллионы долларов за подкаст

16:4730 августа

Огромный воздушный змей унес ребенка

Россия
«Одних прививают, а другие получают пустышку»
В России начинается вакцинация от коронавируса. Почему к новой вакцине так много вопросов?
«Простые ножницы и никакой анестезии»
История россиянки о жизни после женского обрезания, кавказских обычаях и насилии
«Им удалось продержаться всего шесть часов»
 
Все материалы
Мир
Северную Корею заподозрили в передаче шифрованных посланий через YouTube
Российские Су-27 перехватили бомбардировщик США над Балтикой
Роза пустыни
Стильная, смелая, прогрессивная: как мир полюбил жену Башара Асада и за что возненавидел ее
Обвиненного в краже американских технологий ученого обвинили еще раз
Синдзо АбэПремьер-министр Японии ушел в отставку
Он считал себя другом Путина и годами пытался вернуть Курилы. Но так и не смог
Трамп объявил о самой мощной национальной мобилизации
«Если кому-то страшно — значит, все в порядке»
Протесты в США начали американские женщины. Почему их не слышат, но боятся?
Все материалы
Бывший СССР
Оппозиция Белоруссии заметила в словах Путина сигнал слабости Лукашенко
Красно-белые идут
Кто воевал под флагом белорусской оппозиции и почему он так раздражает Лукашенко
Белорусская оппозиция обвинила Лукашенко в спекуляциях на тему новой конституции
Колесникова обвинила Лукашенко в отсутствии добрососедских отношений с Россией
«Вопли стояли душераздирающие»
Пытки, боль и немного надежды. Что происходит за стенами изолятора на Окрестина в Минске
Жестокое задержание пассажиров троллейбуса в Минске сняли на видео
«Лукашенко нас сильно недооценил»
Как женщины в Белоруссии стали мощной силой протестного движения
Все материалы
Экономика
Российские госкомпании оказались выгодны только их руководству
Тревор МилтонЗаряженный враг
У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды
От Пенсионного фонда России призвали избавиться
Россиянам описали план действий в случае недоплаты пенсии
Первая пятилетка
На Кубани подвели итоги работы промышленного комплекса
Глава TikTok не выдержал войны с Трампом и ушел
Все материалы
Силовые структуры
Александр Кушнеров (Саша Кушнер) — в центре. Белорусская исправительная колония №14 (ИК-14) «Новосады», 1999 год«За ним стояла милиция и половина братвы»
Белоруссию ждет война за лидерство в криминальном мире. Кого поддержат спецслужбы?
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Надир СалифовПоследний дон
Убит глава азербайджанской мафии. Воровской мир России ждет передел
Все материалы
Наука и техника
Определен фактор осложнений и смерти от коронавируса
Раскрыта загадка внутреннего ядра Земли
Один из концептов B-21 RaiderЛетающая смерть
США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
В России создадут танк будущего на смену «Армате»
Проклятье строителей коммунизма
Почему многоэтажки стали национальным бедствием России и что с ними делать
Земля оказалась внутри остатков взорвавшейся звезды
Кровавые земли
Как Украина переживала геноцид, пока Красная армия сражалась с Гитлером: редкие кадры Второй мировой
Все материалы
Спорт
Канделаки отреагировала на возможный уход Месси из «Барселоны»
Лионель МессиВыход есть
Месси — легенда «Барселоны». Почему он уходит из клуба спустя 20 лет?
Сын Кости Цзю дважды отправил соперника в нокдаун и заставил его сдаться
Поднялся с колен
Поветкин сотворил чудо. Он дважды побывал в нокдауне, а после свалил чемпиона одним ударом
Умер старейший хоккеист в мире
Камила Валиева«Она вне конкуренции»
Тутберидзе готовит к Олимпиаде новую звезду. Камила Валиева должна затмить Загитову и Косторную
Реванш между Поветкиным и Уайтом захотели провести в России
Все материалы
Культура
Рудковская объявила вознаграждение за имя назвавшего ее бабушкой анонима
Умер создатель Скуби-Ду
«Вы живете в мире, созданном блондинкой»
Новый роман Виктора Пелевина: появление коронавируса, трупы в питерской Мойке и секс в масках
Зомби по имени Шон
Шпион, секс-символ, горец: первому агенту 007 Шону Коннери 90 лет
Принц Гарри снялся в документальном фильме
«Молодежь слетает с катушек»
1996 год в российском шоу-бизнесе: звезды за Ельцина, будущие мамы за Диму Маликова
Все материалы
Интернет и СМИ
В работе Telegram произошел сбой
«Предохраняться? А зачем?»
Рожать в школе, сражаться за парней и терпеть насилие — чему на самом деле учит шоу «Беременна в 16»
Ведущий «Кто хочет стать миллионером?» решил лишить сына наследства
Бункер с даркнетом
 
Ведущий «Кто хочет стать миллионером?» раскрыл размер своей пенсии
Миллионы из воздуха
Как подростки из TikTok внезапно стали миллионерами и что они сделали для того, чтобы разбогатеть
Мужчина сравнил советских и американских девушек в 50-х и разозлил людей
Все материалы
Ценности
Пляжные фото Сары Джессики Паркер в купальнике стали предметом споров в сети
Полуголый король
Карточные долги, десятки наложниц и роскошные вечеринки: как живет правитель Таиланда
Самая красивая женщина в мире обнялась с козами в платье за сотни тысяч рублей
Центр удовольствия
Как находчивые мужчины научились разорять богатых женщин: история универмагов
Блогерша увеличила ягодицы в Турции со скидкой и осталась с «обвисшим задом»
Девушка показала способы сделать хождение в туфлях на каблуках безболезненным
«Король для бедных»
Как правитель Марокко скупает дворцы и роскошные автомобили, пока его народ голодает
Все материалы
Путешествия
Любви палата
Золото, интриги и смерть любовника: какие тайны кроются за стенами дворца Екатерины Великой
Деньги на ветер
Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ
Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?
Все материалы
Из жизни
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
«Блат здесь развит еще сильнее, чем в России»
История россиянки о жизни в Италии
Прожившие в браке 79 лет супруги раскрыли формулу долговечной любви
«Я позволял себе шалость»
Детский дом, работа в цирке и дружба с гангстерами: история легендарного поддельщика картин
Меган Маркл обвинили в лицемерии после слов о равных правах
«Большинство местных думают, что земля плоская»
История россиянина, который переехал на Филиппины и увидел их с неприглядной стороны
На дне реки нашли мешок с человеческими костями
Все материалы
Уникальный среднемоторный Honda Civic продают на аукционе
Тернистый путь полноприводных мотоциклов
Чем байки с двумя ведущими колесами лучше традиционных мотоциклов и что с ними не так
Новый Chevrolet Corvette сразился на гоночной трассе с Porsche 911 и Audi R8
Броневик Сталина
Видео: самый дорогой отечественный автомобиль за 270 миллионов рублей
Супергибрид Porsche Panamera оснастят силовой установкой рекордной мощности
Самая дорогая Toyota Tundra
Видео: пикап Toyota за 12 миллионов. Почему так дорого и что внутри?
Российский олигарх инвестирует в нидерландского производителя суперкаров Spyker
Все материалы
Дом
Квартиру Шостаковича выставили на продажу за 89 миллионов рублей
«Мне казалось, что весь беспредел позади»
История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
Москвичи обоготворили общественные туалеты
Теперь живите с этим
Рублевка, соседство с Януковичем и гигантский забор: где бы мог обосноваться Лукашенко в России
Жителей российского города обязали платить за дождь и снег
«Человек задохнулся в собственной квартире»
Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
В Петербурге уничтожили исторический фасад ради магазина
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Акция «Сохраним лес» началась на Камчатке
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
В Москве завершился всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Мишустин утвердил правила субсидирования железнодорожных перевозок контейнеров
Капитальное вложение
Российские власти хотят дать больше денег на железнодорожную мегастройку. Как она поможет экономике?
Крым досрочно выполнил показатель нацпроекта по производительности труда
Все материалы