Многодетная мать сбросила 45 килограммов за год благодаря простому правилу

Жительница американского города Хума, штат Луизиана, сбросила 45 килограммов за год благодаря простому правилу — сжигать больше калорий, чем потребляешь. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летняя мать троих детей Джорджия Мальбро (Georgia Malbrough) рассказала, что до похудения весила около 103 килограммов. Лишний вес мешал ей полноценно проводить время с детьми. «Я осознала, что должна найти в жизни баланс и заняться своим здоровьем, чтобы в полной мере насладиться материнством», — отметила она.

Многодетная мать перепробовала разные диеты, однако все они приводили к одному результату: сброшенные килограммы вновь возвращались. В июне 2018 года Мальбро решила найти другой способ привести себя в форму. Она изучила в интернете, как организм сжигает жир и как устроен обмен веществ. «Я узнала простой факт — потеря веса зависит от соотношения съеденных и сожженных калорий, — говорит она. — Многие люди называют это диетой. Как по мне, это основное правило похудения».

Мальбро воспользовалась формулой для расчета базового обмена веществ и определила дневную норму калорий, при которой она смогла бы трижды в неделю ходить по пять километров и худеть. Позже она купила фитнес-браслет, чтобы отслеживать количество сжигаемых в течение дня калорий. Благодаря тщательному контролю за активностью и рационом американка перестала переедать.

В результате она не только начала правильно питаться, но и поменяла свое отношение к еде. Мальбро осознала, что пища — это топливо для организма, а не способ получить эмоции. За 13 месяцев она похудела до 58 килограммов и последующие полгода смогла удерживать этот вес. Теперь американка посещает спортзал шесть раз в неделю, а успехами делится в своем Instagram-аккаунте.

Ранее сообщалось об англичанке, которая похудела на 101 килограмм и рассталась с бывшим возлюбленным, обзывавшим ее жирной. Она начала встречаться с соседом. Благодаря его поддержке женщина становится более уверенной в себе. Она начала ходить в спортзал по шесть раз в неделю и изменила рацион.



