Женщина сбросила 76 килограммов и поделилась секретом успеха

Жительница австралийского города Сидней похудела на 76 килограммов и поделилась секретом своего успеха. Об этом сообщает издание LadBible.

Алида Элизабет Дрейер (Alida Elizabeth Dreyer) всю жизнь страдала от различных проблем со здоровьем. У нее были синдром поликистозных яичников, инсулинорезистентность и психические заболевания. Она считает, что эти проблемы в совокупности с наследственной склонностью к полноте стали причиной ее лишнего веса.

В детстве над австралийкой смеялись из-за лишнего веса, из-за этого она начала прогуливать школу. В возрасте 12 лет у нее диагностировали депрессию. Дрейер ела слишком много вредной еды: она съедала по пять тысяч калорий в день. «Я постоянно набирала вес в возрасте от шести до 23 лет. Когда мне было 10 лет, я весила 82 килограмма», — сказала Дрейер.

На пике австралийка весила 145,1 килограмма. «Я ела по шесть тостов на завтрак с горячим шоколадом, затем — ланч с высоким содержанием углеводов, например, пасту или макароны с сыром. На ужин я ела мясо, овощи и углеводы, такие как рис или опять паста, и мои порции были очень большими», — пояснила она.

Из-за лишнего веса Дрейер никак не могла зачать ребенка. Когда врачи сказали ей, что она не забеременеет, если не похудеет, она решила сесть на диету и начать заниматься спортом. В марте 2017 года она прошла операцию по желудочному шунтированию, которая помогла ей контролировать размер съедаемых порций. Кроме того, она стала придерживаться веганской диеты. С тех пор она похудела до 68 килограммов.

Помимо операции по шунтированию желудка, австралийка сделала несколько подтяжек по всему телу, прошла липосакцию голеней и сделала коррекцию груди.

«Мой главный совет: ошибаться и делать ошибки нормально, ведь мы все люди. Я никогда не понимала, как много упускала в жизни, когда страдала ожирением. Я думала, что это нормально, физически страдать, постоянно испытывать усталость. Теперь у меня много энергии, и я не просто выживаю, я процветаю!» — сказала она.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Топика, штат Канзас, похудела на 72 килограмма и спасла себе жизнь благодаря операции по шунтированию желудка. До хирургического вмешательства она начала заниматься спортом и правильно питаться.