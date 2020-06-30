Толстяк сбросил 150 килограммов и раскрыл секрет похудения без спорта

Житель американского штата Флорида, весивший более 200 килограммов, раскрыл секрет похудения без спорта. Об этом пишет сайт Yahoo News.

В декабре 2013 года 3ак Мур (Zach Moore) весил 227 килограммов и питался преимущественно фастфудом. На завтрак он съедал три или четыре макмаффина с яйцом, подкреплялся целой пиццей и обедал гамбургерами и хот-догами с картофелем фри. Чтобы утолить жажду, толстяк пил Coca-Cola. За день на это уходило три-четыре двухлитровые бутылки.

Одна из особенно обильных трапез закончилась госпитализацией с пищевым отравлением. После недели диареи и рвоты вес Мура сократился на 27 килограммов. «В больнице я начал думать, что умру, — вспоминает он. — Я даже записал прощальное обращение к сыну и жене. Именно тогда я поклялся приложить все усилия, чтобы сбросить вес».

Выписавшись, Мур исключил из своего рациона говядину, свинину и углеводы и за несколько месяцев похудел до 177 килограммов. В мае 2014 года ему сделали желудочное шунтирование. Операция проходила тяжело и продолжалась семь часов вместо запланированных двух. Благодаря шунтированию к августу 2015 года мужчина похудел до 77 килограммов.

После похудения Мур занялся фермерством и решил вести самодостаточный образ жизни. У него около сотни кур, есть утки, цесарки и индюки, лошади и козы. «Еще мы выращиваем бобы, капусту, помидоры — все, что мне нравится», — говорит он.

Мур по-прежнему не притрагивается к продуктам с содержанием сахара, сои, пшеницы и клейковины. При этом, в отличие от многих желающих похудеть, он не посещает спортзала. «Я сбросил вес без физических упражнений, — утверждает мужчина. — Я не могу ходить в спортзал, его просто нет поблизости. Я похудел благодаря правильному питанию».

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