Женщина похудела на 72 килограмма и спасла себе жизнь

Жительница американского города Топика, штат Канзас, похудела на 72 килограмма и спасла себе жизнь благодаря операции по шунтированию желудка. Об этом сообщает сайт телеканала KSNT.

Тони Уэбб (Toni Webb) весила 207 килограммов, и лишний вес негативно сказывался на ее самочувствии. Врачи сказали, что ей необходимо сбросить вес, чтобы спасти себе жизнь, и предложили пройти операцию по желудочному шунтированию.

До хирургического вмешательства она начала заниматься спортом и правильно питаться. В результате ей удалось сбросить 45 килограммов, но после этого похудение замедлилось. Уэбб пробовала множество разных программ оздоровления, в том числе с применением лекарственных препаратов, но ее вес продолжал держаться на одной отметке.

После плановой операции по шунтированию — процедуры, которая сокращает объем желудка и уменьшает аппетит, американка похудела еще на 27 килограммов. Теперь она может выполнять множество непосильных до этого задач, в частности, самостоятельно ходить в магазин за продуктами. «Я могла умереть, если бы не пошла на эту операцию», — сказала Уэбб.

«Теперь я сама толкаю тележку по магазину. Мне даже не приходится пользоваться электрокарами», — отметила она. Женщина продолжает заниматься спортом и придерживаться здоровой диеты. Ее цель — похудеть до 86 килограммов.

Ранее сообщалось, что житель американского города Плимут, штат Массачусетс, похудел на 25 килограммов за время введенного из-за пандемии коронавируса режима строгой изоляции.