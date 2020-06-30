Мужчина испугался коронавируса и похудел на 25 килограммов за три месяца

Житель американского города Плимут, штат Массачусетс, похудел на 25 килограммов за время введенного из-за пандемии коронавируса режима строгой изоляции и поделился секретом своего успеха. Об этом сообщает издание Plymouth Herald.

32-летний Шон Сэнделл (Shaun Sandell) весил 121 килограмм и имел индекс массы тела, равный 37,8. После того как он увидел многочисленные новостные заметки о том, что лишний вес может привести к осложнениям в случае заражения коронавирусом, он понял, что сейчас самое лучшее время, чтобы заняться своим здоровьем.

Кроме того, Сэнделл, у которого есть двое детей в возрасте года и четырех лет, любит ездить на выходные с семьей во Флориду и не хотел, чтобы из-за лишнего веса ему приходилось ограничивать себя во время поездок.

Во время похудения американец заручился помощью жены, которая является квалифицированным диетологом. Он не стал присоединяться к популярным программам похудения и решил избавляться от лишнего веса самостоятельно.

«Я поставил себе цель ходить каждый день. Я проходил от 11 до 14 километров, толкая коляску с младшим ребенком. Я начал бегать и пробегал по восемь километров в день», — сказал Сэнделл. Кроме того, он полностью изменил диету и отказался от чипсов и картошки, которые раньше ел во время каждого приема пищи, а также ограничил потребление хлеба до одного-двух ломтиков в неделю.

«С начала карантина прошло 13 недель, и теперь я вешу 95 килограммов. За это время я сбросил 25 килограммов», — сказал он. Мужчина невероятно гордится своими достижениями и благодарен жене за помощь. Теперь индекс массы его тела равняется 29,8.

«Я чувствую себя великолепно не только физически, но и психологически. Я более сфокусирован и яснее мыслю. Я стал регулярнее заниматься гольфом: теперь мне проще играть, и это приносит больше удовольствия», — рассказал Сэнделл.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Флорида, весивший более 200 килограммов, раскрыл секрет похудения без спорта. Он исключил из своего рациона говядину, свинину и углеводы и за несколько месяцев похудел до 177 килограммов, а после ему сделали желудочное шунтирование.

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