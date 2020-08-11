Женщина за полгода похудела на 31 килограмм и поделилась секретом успеха

Жительница Ирландии за шесть месяцев сбросила 31 килограмм и рассказала о секретах своего успеха. Об этом сообщает издание RSVP Live.

Дебби Шеннон (Debbi Shannon) весила 133 килограмма. Она решила изменить свою жизнь после того, как ее сестра умерла от остановки сердца. «Проблемы с сердцем были распространены в моей семье, и из-за лишнего веса я подвергала себя повышенному риску», — сказала она.

Шеннон подписалась на программу для худеющих Slimming World и стала придерживаться предложенного ею плана. Она стала выпивать минимум по два литра воды и ходить по десять тысяч шагов ежедневно. «Мне потребовалось какое-то время, чтобы найти в себе силы начать этот путь, но когда у тебя в голове щелкает, уже ничто не может остановить тебя», — рассказала она.

«Моя цель — весить 82 килограмма, сейчас я в 17 килограммах от нее», — отметила ирландка.

Новичкам она советует верить в себя. «Если бы шесть месяцев назад мне сказали, что я смогу избавиться от четверти своего веса, я бы посмеялась над этим. Маленькие шаги дают большие изменения. Записывайте все, что вы едите, и не обманывайте себя! Если вы съели что-то, чего не следовало есть, запишите это. Один прием вредной пищи в неделю не перечеркнет всю вашу тяжелую работу», — заключила она.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Сидней похудела на 76 килограммов и поделилась секретом своего успеха. Она прошла операцию по желудочному шунтированию, которая помогла ей контролировать размер съедаемых порций.